Правоохранители подтвердили задержание главного кадровика Минобороны

Гарнизонный военный суд уже принял решение о заключении генерал-лейтенанта Кузнецова под стражу.ТАСС подтвердило задержание начальника Главного управления по кадрам Минобороны РФ Юрия Кузнецова со ссылкой на источник в правоохранительных органах.