Правоохранители подтвердили задержание главного кадровика Минобороны

Гарнизонный военный суд уже принял решение о заключении генерал-лейтенанта Кузнецова под стражу.ТАСС подтвердило задержание начальника Главного управления по кадрам Минобороны РФ Юрия Кузнецова со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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