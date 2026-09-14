«Скорость может пропасть у меня, но не у Барриоса. Вильмар ещё не такой старый…» - Александр Тарханов

Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов, «Химок», «Урала» и ряда других команд Александр Тарханов в интервью «Спорт уик-энду» высказался об адаптации в «Зените» Артема Карпукаса и с иронией оценил высказывания об игровом кризисе Вильмара Барриоса.