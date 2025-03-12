Как мошенники обманули 3 млн русских, используя портал "Госуслуги"

Мошенники находят новые пути обмана через самозапрет на кредиты, введённый в марте 2025 года. Представляясь сотрудниками "Госуслуг", они получают доступ к счетам граждан, несмотря на усилия Центрального банка под руководством Эльвиры Набиуллиной.