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Царьград

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Как мошенники обманули 3 млн русских, используя портал "Госуслуги"

Как мошенники обманули 3 млн русских, используя портал "Госуслуги"

Мошенники находят новые пути обмана через самозапрет на кредиты, введённый в марте 2025 года. Представляясь сотрудниками "Госуслуг", они получают доступ к счетам граждан, несмотря на усилия Центрального банка под руководством Эльвиры Набиуллиной.

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