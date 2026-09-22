Ветеринар Шеляков: отказ от прививок грозит опасными заболеваниями

Ветеринар Михаил Шеляков советует владельцам животных не отказываться от вакцинации из-за инцидента с "Мультикан-8".
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