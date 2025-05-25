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Бойцы ВС РФ поразили 43 пункта управления дронами ВСУ и восемь станций Starlink

Бойцы ВС РФ поразили 43 пункта управления дронами ВСУ и восемь станций Starlink

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожили 43 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и восемь станций спутниковой связи Starlink.

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