Российские военнослужащие группировки войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожили 43 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и восемь станций спутниковой связи Starlink.
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