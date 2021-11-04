Генштаб ВС Украины намерен увеличить группировку беспилотников Bayraktar

Украинское командование продолжит наращивать группировку ударных беспилотников Bayraktar, несмотря на существующий протест против их применения, заявил 4 ноября начальник генштаба вооруженных сил Украины Сергей Шаптала в эфире телеканала «1+1».
Украинское командование продолжит наращивать группировку ударных беспилотников Bayraktar, несмотря на существующий протест против их применения, заявил 4 ноября начальник генштаба вооруженных сил Украины Сергей Шаптала в эфире телеканала «1+1».
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