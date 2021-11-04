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Генштаб ВС Украины намерен увеличить группировку беспилотников Bayraktar

Генштаб ВС Украины намерен увеличить группировку беспилотников Bayraktar

Украинское командование продолжит наращивать группировку ударных беспилотников Bayraktar, несмотря на существующий протест против их применения, заявил 4 ноября начальник генштаба вооруженных сил Украины Сергей Шаптала в эфире телеканала «1+1».

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