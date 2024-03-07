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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон обогнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 1+3 с «Детройтом» – 109 очков против 105

Нэтан Маккиннон вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров НХЛ. Форвард «Колорадо» набрал 4 (1+3) очка в матче с «Детройтом» (7:2), теперь на его счету 109 (40+69) баллов в 64 играх.

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