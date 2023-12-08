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В Челябинской области введен карантин по гриппу

В Челябинской области введен карантин по гриппу

Роспотребнадзор объявил о введении ограничительных мероприятий на Южном Урале. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление главный государственный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал вчера, 7 декабря.

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