В Челябинской области введен карантин по гриппу

Роспотребнадзор объявил о введении ограничительных мероприятий на Южном Урале. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление главный государственный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал вчера, 7 декабря.
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