Операторы FPV-дронов уничтожили танк ВСУ на александро-калининском направлении

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Операторы ударных FPV-беспилотников мотострелкового соединения группировки войск "Юг", действуя на александро-калиновском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО), уничтожили танк боевиков ВСУ.
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