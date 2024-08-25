Xiaomi теряет на продаже электрокаров в пять раз меньше, чем Ford

Автомобильное подразделение отчиталось об итогах второго квартала 2024 года. Убытки Xiaomi от продаж электромобилей составили 252 миллиона долларов, поставки — 27,3 тысячи машин, то есть на каждом реализованном автомобиле компания потеряла около 9,2 тысячи долларов.