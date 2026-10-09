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Французская полиция нашла украденные в сентябре картины Ренуара

Французская полиция нашла украденные в сентябре картины Ренуара

Во Франции обнаружили украденные картины Огюста Ренуара «Мадам Колонна Романо» и «Молодая женщина у колодца».

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