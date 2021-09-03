Лечение на дому от коронавируса получают 7 491 житель Атырауской области

Эпидситуация в Атырауской области на 3 сентября 2021 г. в цифрах: + 195 человек заболели Covid-19 за сутки; 1 191 пациент получает лечение в инфекционных стационарах; 87 пациентов с Covid-19 лежат в реанимации; 10 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; 5 человек скончались от Covid-19 за сутки; 7 491 пациент с Covid-19 получает лечение на дому; 101 человек вылечился от Covid-19; I компонентом вакцин от Covid-19 привито 198 352 человека; II компонентом вакцин от Covid-19 привито 145 314 человек.