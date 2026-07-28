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Калужские новости

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В Калужской области отметили День Крещения Руси

В Калужской области отметили День Крещения Руси

Крещение Руси, произошедшее по решению князя Владимира, определило духовное развитие страны на века. В Калужской области праздник отмечают в десятках православных храмов и монастырей, включая знаменитую Оптину пустынь.

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