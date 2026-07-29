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Российский гонщик предложил в 2026 году провести этап Формулы 1 в Санкт-Петербурге

«Игора Драйв»Обладатель кубка России в классе «Супер-Продакшн» Леонид Панфилов из заводской команды Lada Sport Rosneft считает разумным вернуть Формулу 1 в Россию и провести этап на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом на фоне проблем с гонками на Ближнем Востоке, которые остаются под угрозой из-за вооружённого конфликта в регионе.

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