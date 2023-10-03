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Закон, порядок, государство

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Командование российским миротворческим контингентом наградило отличившихся военнослужащих ведомственными наградами и знаками отличия за выполнения задач на территории Нагорного Карабаха

Командование российским миротворческим контингентом наградило отличившихся военнослужащих ведомственными наградами и знаками отличия за выполнения задач на территории Нагорного Карабаха

Кроме того, российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать безопасность движения гражданского автотранспорта с мирными жителями, самостоятельно выезжающими с территории Нагорного Карабаха через Лачинский коридор.

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