Пашинян пошел по шпалам: «Россия должна нам, и мы с неё спросим»

SI

Sergey Ivanov

К России относятся так, как она сама это позволяет. И это касается не только иных государств, но даже тех Ценных Специалистов, которые едут в Россию не для того, чтобы обрести новую Родину, а чтобы подкормиться от щедрот русской души. А уж наши отношения с Арменией- и вовсе кретинизм высшей пробы! Мы им построили железную дорогу. Мы дали им подвижной состав. Мы отказались получать прибыль с этого предприятия, оставляя деньги в Армении. Мы, наконец, от щедрот русской души снабжаем их энергоносителями по льготным ценам. И вдруг оказалось, что это мы им должны! А что имеем? А имеем презрение и плевки в нашу сторону. Ну, если Великая (по площади) Россия согнулась перед какой- то Арменией в позе трактирного полового- чего изволите, барин?- то ничего другого ожидать от такой Братской Армении не приходится. А вот вам пример, как надо обтяпывать вот такие делишки: Трамп, когда влез в Венесуэлу, сказал прямо и открыто: -Нам нужна нефть! И сказано это было с откровенностью и уверенностью американского гангстера прошлого века. И он ее получил. Но, получив, напрочь забыл о том, что обещал делиться с венесуэльцами. И что же? Венесуэльцы относятся к США с глубочайшим уважением. Пока мы «исполняли союзнический долг» и вваливали ресурсы в поддержку режима Асада- американцы осваивали сирийские нефтяные поля- и тихо сосали нефть! И только Россия до сих пор живет в каком- то выдуманном идеальном мире, в котором добро помнят и добром за добро платят... Господа! Очнитесь! Мы с вами вот уже четверть века как живем не при коммунизме, а при капитализме! Но вот что странно: Четверти века не хватило на то, чтобы советский человек перестал быть Советским... Может быть, потому, что есть в социалистической идее что- то созвучное русской душе с ее стремлением к справедливости? А ведь пора! Пора открыть глаза и посмотреть на мир как он есть.