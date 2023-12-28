Remedy поблагодарила игроков Alan Wake 2 специальным видеообращением Remedy Entertainment оп...

Remedy поблагодарила игроков Alan Wake 2 специальным видеообращениемRemedy Entertainment опубликовала видеообращение с благодарностью игрокам Alan Wake 2, включающее в себя сообщения нескольких разработчиков, внесших свой вклад в создание необычного сиквела.
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