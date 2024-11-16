Русские святые объяснили, к чему приведет безверие

Людмила Полищук Ну, что ж, годы безверия дают о себе знать. Теперь людям трудно отказаться от самистости и обратиться к Богу. Вот, когда пожнут плоды своеволия и безбожия, когда испугаются беспредела, тогда побегут к Богу и полюбят Слово Божие. Потому что Библия - это как инструкция для человека, как жить на Земле.

АНГЕЛ АНГЕЛ Ну если на сегодня власти России проводят политику замещения населения России пришлыми с кавказа, средней азии, исламизацию России и замещение истинного ислама на радикальный, куда политики с чиновниками ведут Россию?