Русские святые рассказали о будущем России, заявив, что страна рискует утратить православную идентичность и стать жертвой безверия.
Русские святые объяснили, к чему приведет безверие
Комментарии
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Людмила Полищук
Ну, что ж, годы безверия дают о себе знать. Теперь людям трудно отказаться от самистости и обратиться к Богу. Вот, когда пожнут плоды своеволия и безбожия, когда испугаются беспредела, тогда побегут к Богу и полюбят Слово Божие. Потому что Библия - это как инструкция для человека, как жить на Земле.
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13 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну если на сегодня власти России проводят политику замещения населения России пришлыми с кавказа, средней азии, исламизацию России и замещение истинного ислама на радикальный, куда политики с чиновниками ведут Россию?
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12 час.
Владимир Безгрешнов
,, Кронштадтский привел пример евреев, которые не слушали пророков, в результате столкнулись с потерей земель и веры." Но дал им банки. И нам накинули евреи финансовое ярмо ! Вот это вопрос из вопросов. А земля у них - весь Мир
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10 час.
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