Президент РФ Владимир Путин объяснил цели ударов по украинской инфраструктуре, военное командование доложило о завершении операции против крупной группировки ВСУ в Харьковской области, а глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду на приезд российского лидера в США.
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