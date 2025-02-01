Университет Иннополис занял третье место среди российских вузов по сложности поступления

По результатам «Мониторинга качества приема в вузы», проведенного Высшей школой экономики в 2024 году при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Университет Иннополис стал третьим по сложности поступления среди вузов России.
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