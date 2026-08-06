Siemens AG увеличил чистую прибыль на 11% в третьем квартале 2027 года, достигнув 2,27 млрд евро. Операционная прибыль промышленного подразделения выросла на 25%, а объем заказов поднялся на 13% до 27,9 млрд евро.
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