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Новости Брянска

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В Советском районе Брянска начнут демонтаж незаконных сооружений

В Советском районе Брянска начнут демонтаж незаконных сооружений

Власти намерены вернуть каждый квадратный метр общественной земли горожанам.В мэрии состоялось совещание по вопросам демонтажа временных сооружений, которые портят облик района и мешают проходу пешеходов.

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