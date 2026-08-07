В Советском районе Брянска начнут демонтаж незаконных сооружений

Власти намерены вернуть каждый квадратный метр общественной земли горожанам.В мэрии состоялось совещание по вопросам демонтажа временных сооружений, которые портят облик района и мешают проходу пешеходов.
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