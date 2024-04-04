Демократы в США предлагают включить гуманитарную помощь Газе в пакет для Киева

Демократы в Конгрессе США настоятельно требуют от спикера Палаты представителей Майка Джонсона включить в пакет помощи зарубежным союзникам (в том числе Киеву) гуманитарную помощь сектору Газа и другим горячим точкам.
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