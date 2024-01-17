iPhone 15 «Ultra» может заменить Pro Max

Ожидается, что в iPhone 15 компания Apple внесёт ряд серьёзных изменений в дизайн, включая добавление USB-CКомпания Apple может ввести новую схему наименования при выпуске iPhone 15 в следующем году, заменив текущий брендинг «Pro Max» на «Ultra».
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