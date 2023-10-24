Киев вывозит детей из подконтрольных районов ДНР и Херсонской области

karlyukav / freepik.com Министерство интеграции Украины сообщило, что власти приняли решение о насильной "эвакуации" более тысячи детей из подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики и Херсонской области.
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