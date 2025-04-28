Пяти участникам Великой Отечественной войны присвоено звание «Почётный гражданин Тверской области»

25 апреля в Твери в преддверии 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества прошла особая церемония вручения наград: губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
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