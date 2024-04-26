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Пассажиры 12 часов ждут вылета в Анталью в аэропорту Кольцово

Пассажиры 12 часов ждут вылета в Анталью в аэропорту Кольцово

12 часов составила задержка рейса Екатеринбург – Анталья авиакомпании Southwind airlines. Как сообщает Уральска транспортная прокуратура, которая уже взяла под контроль данный инцидент, в соответствии с расписанием рейс должен был вылететь в пункт назначения в 02:30 26 апреля.

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