Пассажиры 12 часов ждут вылета в Анталью в аэропорту Кольцово

12 часов составила задержка рейса Екатеринбург – Анталья авиакомпании Southwind airlines. Как сообщает Уральска транспортная прокуратура, которая уже взяла под контроль данный инцидент, в соответствии с расписанием рейс должен был вылететь в пункт назначения в 02:30 26 апреля.