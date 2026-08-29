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Кризис европейской стратегии: Роберт Фицо о рисках демонизации Москвы

Кризис европейской стратегии: Роберт Фицо о рисках демонизации Москвы

Критика Роберта Фицо в адрес нынешнего курса Евросоюза на российском направлении выходит за рамки очередного разногласия внутри европейской политики.

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