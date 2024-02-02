Решились на второго ребенка: недавно родившая сестра Ким Кардашьян жаждет пополнить состав семейства

Кортни не собирается терять время даром. Ким Кардашьян уговаривает Кортни нанять суррогатную мать LEGION-MEDIA44-летняя Кортни, старшая из сестер Кардашьян, пребывает в таком восторге от родившегося у нее меньше трех месяцев назад сына Рокки, и она так рада тому, как улучшились в результате появления малыша ее отношения с мужем, Трэвисом Баркером, что она безумно хочет обзавестись еще одним ребенком от него.