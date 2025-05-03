Путин признался, что у него появляется желание «кому-то врезать»

Президент РФ Владимир Путин признался, что у него всегда возникает желание «кому-то врезать». Так российский лидер ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, который опубликовал видео с отрывком из интервью в своем телеграм-канале.
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