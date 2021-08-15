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Европейский витязь на распутье

Европейский витязь на распутье

Проблема современной «еврокоммуналки», как справедливо иногда называют нынешний ЕС, не только в том, что за годы его существования европейцы не сподобились сформулировать своей собственной внешней политики, отличной от стратегической «линии партии», предложенной белым господином из Вашингтона, но так и не разобрались во всех хитросплетениях взаимоотношений обитателей внутри самого этого территориального образования И сейчас, когда мир находится даже не в преддверии, а уже в весьма интенсивной фазе трансформации некогда могучего Pax Americana в нечто новое, много- или, я бы даже сказал, мультиполярное, подобная неопределённость и нерешительность Евросоюза может стоить ему какой бы то ни было исторической перспективы.

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