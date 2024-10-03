Эрдоган подтвердил участие в саммите БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил участие в сессии 16-го саммита БРИКС в Казани. Об этом, по информации российских СМИ, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной подготовке к проведению саммита БРИКС.
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