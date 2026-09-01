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FiNE NEWS

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Путин сообщил о попытках атак беспилотников на Москву и Санкт-Петербург за ночь

В ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию президент России Владимир Путин сообщил, что за ночь большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытались атаковать Москву и Санкт-Петербург.

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