Сергей Собянин открыл новую экспозицию Музея Победы «Путь к Победе»

Новая выставка занимает площадь в четыре тысячи квадратных метров Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова посетили Музей Победы на Поклонной горе, где открыли экспозицию «Путь к Победе».
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