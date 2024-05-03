Никогда не выходите замуж за мужчину, который умеет шевелить мизинцами на ногах

Может быть, глаза на самом деле — это зеркало души, но если вы действительно хотите узнать всю правду о мужчине, внимательно посмотрите на его ноги! Искусству «чтения» по ногам, которое практикуется в Китае и Индии, более пяти тысяч лет.
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