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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Никогда не выходите замуж за мужчину, который умеет шевелить мизинцами на ногах

Может быть, глаза на самом деле — это зеркало души, но если вы действительно хотите узнать всю правду о мужчине, внимательно посмотрите на его ноги! Искусству «чтения» по ногам, которое практикуется в Китае и Индии, более пяти тысяч лет.

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