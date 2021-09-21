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О тихой кончине «дедушки»: вместо некролога

О тихой кончине «дедушки»: вместо некролога

И ведь никто не заметил! Sic transit gloria mundi…Нет, уже давно было ясно, что лучшие времена позади.

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Natalija Osminina
О какой бы проблеме ни говорили "зеленые" , они всё сводят к "глобальному потеплению". И у АНАЛГина то же самое: о ком бы ни начал говорить, все равно сведет к Путину))) Видимо, Путин для него, как и для всех либералов, такая же ГЛОБАЛЬНАЯ проблема))

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