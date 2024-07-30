Американские аналитики заявили о неспособности США противостоять КНР и РФ в бою

США не способны составить адекватную конкуренцию Китаю и России в случае гипотетической войны: модель вооруженного столкновения продемонстрировала, что Вашингтон не сможет справиться с Москвой и Пекином в одиночку.
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