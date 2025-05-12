Марина Ахмедова выяснила подробности про семью осквернителя ленты в Обнинске

Член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова сообщила, что с ней связались жители калужского наукограда и рассказали про семью одного из мальчиков, сорвавших и растоптавших Георгиевскую ленту в ОбнинскеЧлен совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова сообщила, что с ней связались жители калужского наукограда и рассказали про семью одного из мальчиков, сорвавших и растоптавших Георгиевскую ленту в Обнинске.
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