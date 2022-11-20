Названа логистическая уязвимость Военно-морских сил США

19fortyfive: морской транспорт США, обеспечивающий мобильность ВМС, стареет и сокращается Старший вице-президент Лексингтонского института, являвшийся членом переходной группы Министерства 19fortyfive: морской транспорт США, обеспечивающий мобильность ВМС, стареет и сокращается Старший вице-президент Лексингтонского института, являвшийся членом переходной группы Министерства обороны 2001 года Дэниел Гур в статье для 19fortyfive назвал логистическую уязвимость Военно-морских сил (ВМС) США.