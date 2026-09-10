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Царьград

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Чем накормить 13 детей? Их мама раскрыла кулинарные секреты

Чем накормить 13 детей? Их мама раскрыла кулинарные секреты

Любови Петренко 36 лет. Они с мужем Павлом всегда хотели большую семью – и вот теперь у них уже 13 детей.

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