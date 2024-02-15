Мбаппе, де Брюйне и Браим – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Хавбек «Лацио» Маттео Гендузи в матче с «Баварией» (1:0) преодолел дистанцию в 12,6 км, развил скорость 29,8 км/ч, точность передач – 84%.
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