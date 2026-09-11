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Несекретные материалы

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Секретные «Волги» КГБ: автомобили со спецначинкой внешне не отличались от обычных

Секретные «Волги» КГБ: автомобили со спецначинкой внешне не отличались от обычных

Советские спецслужбы не нуждались в машинах, которые издалека выдавали бы свое назначение. Поэтому самые необычные автомобили КГБ внешне часто выглядели как обычные «Победы» и «Волги».

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