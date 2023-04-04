На коронацию Карла III вместо Джо Байдена поедет его жена

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с королем Великобритании Карлом III во вторник, 4 апреля, сообщил, что в мае на церемонию коронации в Лондон поедет его супруга Джилл, она будет представлять Соединенные Штаты, – сообщают СМИ.