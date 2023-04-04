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На коронацию Карла III вместо Джо Байдена поедет его жена

На коронацию Карла III вместо Джо Байдена поедет его жена

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с королем Великобритании Карлом III во вторник, 4 апреля, сообщил, что в мае на церемонию коронации в Лондон поедет его супруга Джилл, она будет представлять Соединенные Штаты, – сообщают СМИ.

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