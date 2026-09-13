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Контрафронт

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Нигерия: Один человек погиб, а еще несколько человек оказались в ловушке после обрушения здания на...

Нигерия: Один человек погиб, а еще несколько человек оказались в ловушке после обрушения здания на улице Огбагуру № 1, Индепенденс-План, напротив больницы Святого Патрика в Энугу, штат Энугу, в утренние часы.

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