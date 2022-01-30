RusNewsToday24

183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Викторов
    NetEase: России х...
  • Владимир Самборский
    Любой прецедент имеет всеобщее значение. Вот Израиль "кидает" ракеты по Сирии,не залетая самолетами на ее территорию....Военкор Астрахань...
  • саша пупкин
    Бляааа, надо было боевое использовать, глядишь количество дебилов резко сократилось бы.Экс-депутат Рады ...

«Незнайка на Луне» будет более интересным зрелищем: Пригожин высказался о выходе фильма о Навальном

«Незнайка на Луне» будет более интересным зрелищем: Пригожин высказался о выходе фильма о Навальном

Бизнесмен Евгений Пригожин предпочел ознакомиться с мультфильмом «Незнайка на Луне» вместо документального фильма о блогере Алексее Навальном, который включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх