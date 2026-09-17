Олимпиада «Безопасные дороги» для школьников начнется 22 сентября

С 22 сентября по 25 октября 2026 года ученики 1–9 классов из всех регионов России смогут проверить знания основ безопасного поведения на дорогах.
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