«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

В матче Суперкубка Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» взял верх над московским ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 90:82 в пользу гостей.
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