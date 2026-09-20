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Царьград

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«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

В матче Суперкубка Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» взял верх над московским ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 90:82 в пользу гостей.

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