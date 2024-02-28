Спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетит Украину, Россию и страны Европы

Китай постарается урегулировать конфликт на Украине политическим путем. Пресс-секретарь МИД Мао Нин объявил, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в марте отправится в дипломатическое турне для продвижения инициативы.
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