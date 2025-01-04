Более 1,36 млн туристов пересекли Тайваньский пролив в 2024 году

Объем туристического потока по так называемым трем малым линиям между Китаем и Тайванем в 2024 году превысил 1,36 млн человек, заявило управление безопасности морских перевозок китайской провинции Фуцзянь 4 января, сообщил телеканала CGTN.
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