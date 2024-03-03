Челябинка обманула администрацию при выкупе земельных участков

Жительница Увельского района (Челябинская область) предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при регистрации права собственности на земельные участки, которые принадлежали местной администрации.
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